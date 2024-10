“Preziosi in pace e in guerra, ben compresero il valore dei cavalli sardi i romani, che ne iniziarono l’allevamento per i loro eserciti”, scrive Nicola Valle in uno dei suoi tanti libri che legano la memorie di un’isola ricca di storia e varia di interessi.

Il cavallo è tradizione e cultura e Benetutti da sette anni ha voluto far cresce anche nel segno di uno spettacolo unico e affascinante una manifestazione che conferma lo strettissimo rapporto tra l’uomo e il nobile quadrupede, compagno fedele in tempi di guerra e di pace.

Sarà trasmessa per la prima volta in diretta su Sardegna Live la settima edizione della Pentolaccia a Cavallo, organizzata dall’Associazione Ippica Benetuttese presieduta da Carletto Dessena e presentata ancora una volta da Giuliano Marongiu.

"Si respira un’aria di festa e di grande partecipazione - dice Dessena - il successo crescente che la manifestazione consolida ogni anno ci incoraggia a proseguire nel nostro intento di valorizzare una passione che nasce dalla nostra storia e che è fortemente radicata nella nostra cultura. L’idea di “allargare” la visione di questo meraviglioso spettacolo, attraverso la diretta, ci consente di portare il clima che si respira a Benetutti anche nei luoghi lontani e lontanissimi da noi, in tutte le parti del mondo. Non solo a beneficio degli emigrati di questa terra ma anche di tutti quelli che troveranno un’occasione per venire a visitarla, a scoprirla, ad amarla".

Hanno già aderito 50 pariglie un totale di 120 cavalieri, che animeranno, sabato 25 febbraio dalle 14.30, un incontro unico per colore, emozioni e bellezza.

Lungo la via principale di Benetutti, in un percorso di 500 metri preparato ad arte per l’occasione, a gruppi di tre cavalieri allineati, i protagonisti provenienti da decine di paesi dell’isola si lanceranno al galoppo e a velocità sostenuta per colpire con dei bastoni i vasi di terracotta pieni di coriandoli, che dovranno essere infranti simultaneamente e nel minor tempo possibile in un gioco che richiede abilità, forza, destrezza, complicità e affiatamento.

La prova viene doppiata in quanto, lungo lo stesso tracciato, i vasi sospesi nell’aria e appesi ad una corda saranno ben sei (i primi tre posti ad una distanza di 70 metri circa dagli altri tre).

Ad aprire l’evento e a sottolineare i diversi passaggi delle batterie formate dai cavalieri quest’anno ci saranno le Majorettes “Giudicessa Adelasia” di Porto Torres – Tempio Pausania e i ritmi scanditi dai Tamburini e Trombettieri “Città di Porto Torres”.

La parte conclusiva sarà caratterizzata dalle Pariglie dei cavalieri che disegneranno figure in movimento sui cavalli in corsa: una sorta di prova finale segnata da abilità e spericolatezza.

Associazione Ippica Benetuttese

7° PENTOLACCIA A CAVALLO

BENETUTTI SABATO 25 FEBBRAIO 2017

Presenta: Giuliano Marongiu