Domani, sabato 10 febbraio, torna a Benetutti la Pentolaccia a Cavallo, giunta alla sua 13esima edizione. L’appuntamento con una delle manifestazioni più importanti e apprezzate dell’isola si rinnova, grazie all’impegno dell’Associazione Ippica benetuttese col patrocinio del Comune di Benetutti, dell’assessorato al Turismo e della Regione Sardegna. Proprio l’associazione lavora incessantemente, da anni, per la riuscita dell’evento, uno sforzo comune spinto dalla passione e dall’interesse reciproco nel portare alla comunità e a tutto il pubblico i frutti di esso. Proprio ai nostri microfoni il presidente, Carlo Dessena, ha raccontato come questo spirito di collaborazione abbia portato negli anni al raggiungimento di importanti risultati: “La Pentolaccia si sta affermando sempre più, conquistando un importante spessore a livello regionale: questo ci rende orgogliosi”. La vera forza, come detto, il gruppo: “Da parte nostra c’è grande attesa durante tutto l’anno. Per questo motivo c’è un enorme lavoro da parte di tutti. Infatti, devo ringraziare tutti i ragazzi dell’associazione per il loro impegno costante. Stiamo migliorando di anno in anno, sono soddisfazioni”, afferma.

IL PROGRAMMA

L’evento regina del carnevale benetuttese prenderà il via alle ore 10, con l’esibizione del coro polifonico “Sos Cantores de Benetutti” presso le domus de janas di Luzzanas. Alle 11 spazio a “Ballende e Cantende”, sfilata di maschere tradizionali dell’Isola. Protagonisti anche i Mamutzones Antigos di Samugheo, S’Accabadora Pianalzesa, S’Iscusorzu di Teti e Is Cambas de Linna di Guspini. Alle 12:30 toccherà ancora a “Sos Cantores de Benetutti”, che tornano a esibirsi, stavolta assieme al Coro di Giave. L’evento principale alle 14:30, quando partirà la sfilata che vede in testa il Gruppo Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri di Sassari, seguiti dai gruppi a cavallo partecipanti alla Pentolaccia, e in chiusura uno spettacolo pirotecnico. Presenterà la giornata Giuliano Marongiu, accompagnato dal commento del cantante-pastore Andrea Rosas. La Pentolaccia verrà trasmessa in diretta su Sardegna Live. Una giornata ricca di appuntamenti, dunque, all’insegna dell’intrattenimento e della tradizione. Trenta i gruppi presenti, venuti da tutta la Sardegna, e 120 i cavalieri che attraverseranno al galoppo l'appassionante percorso di circa 400 metri.

Quest’anno, per rendere ancora più avvincente la manifestazione, sono stati introdotti anche dei premi: un riconoscimento, così, al miglior complesso, alla maschera più originale e al gruppo che riuscirà a rompere più vasi in terracotta. Come chiarito, si tratta di un evento a forte impronta carnevalesca: nel tempo l’associazione ha lavorato sempre più affinché questi connotati si delineassero gradualmente con maggior evidenza, rendendolo fortemente riconoscibile e rappresentativo, punto di riferimento del Carnevale isolano. Manca veramente poco, quindi, all’inizio della 13esima Pentolaccia a Cavallo benetuttese: la comunità vi si avvicina trepidante, gli appassionati di tutta la Sardegna sono pronti a riversarsi sulle strade e sulle piazze per assistere a un grande spettacolo, in una giornata di grande festa, condivisione e passione.