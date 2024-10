Si è laureata in ingegneria ambientale questa mattina in collegamento video con l’Università di Cagliari dalla Sala Consiliare del Comune di Belvì.

Per Manuela Cardia quella di oggi è una giornata di grande gioia, quanto particolare vista la discussione della tesi in un contesto inusuale.

“Le lauree a distanza - dice il sindaco di Belvì Sebastiano Casula -sono ormai divenute una prassi per i tanti giovani che, concluso il loro percorso di studi, si trovano ad affrontare la sessione in questo periodo di emergenza Coronavirus. Tanti gli studenti che, in questi giorni, si collegano in videoconferenza con le loro università per la discussione della tesi e la successiva proclamazione. Per la nostra piccola comunità è stato un piacere e un onore avere Manuela Cardia stamattina in sala consiliare a discutere la sua tesi in Ingegneria Ambientale “Sistemi di controllo della diossina nei termovalorizzatori”. È stata senz'altro originale l'esperienza avendo, dall'altra parte del monitor la commissione d'esame dell'Università".

"Manuela - prosegue il primo cittadino - ha chiesto se poteva fruire della capiente aula consiliare e l’Amministrazione è stata ben lieta di accoglierla nello spazio dove si riunisce l'assise civica per questo momento così importante della sua vita, ha sostenuto brillantemente la sua prova di laurea davanti ai familiari ammessi, secondo le normative vigenti. Personalmente mi sono congratulato con lei dopo la sua proclamazione e ho espresso i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni a Manuela, la sua famiglia, i suoi amici e a tutti i giovani belviesi che nonostante la situazione, stanno conquistando i loro traguardi nel percorso di studi”.