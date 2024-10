Grazie al progetto di Servizio Volontario Europeo “European Youth Autumn II” (EYA II), coordinato dall’Associazione Culturale Malik in partenariato con il Comune di Belvì e finanziato per la seconda volta dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del Programma Erasmus+, anche quest’anno, come nel 2014, nel centro barbaricino la manifestazione “Autunno in Barbagia” avrà una dimensione che valica ampiamente i confini territoriali e regionali.

Mentre una ragazza francese e un ragazzo spagnolo sono a Belvì dal primo settembre e, per altri nove mesi, supporteranno l'amministrazione e la biblioteca Comunale nello svolgimento di attività culturali, sociali e ambientali, gli altri dodici volontari, provenienti da Lettonia, Malta, Spagna e Germania, sono impegnati dal primo ottobre nella organizzazione della manifestazione "Autunno in Barbagia-Giochi e Sapori", che avrà luogo a Belvì il 22 e 23 Ottobre ed è finalizzata alla promozione e valorizzazione delle risorse culturali, artistiche, ambientali ed eno-gastronomiche del Centro-Sardegna. I volontari, tra le altre cose, allestiranno e coordineranno uno spazio dedicato ai giochi tradizionali d’Europa, coinvolgendo attivamente i visitatori nella spiegazione e attuazione degli stessi.

Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+ con l'obiettivo di migliorare le competenze dei giovani e consente ai ragazzi con età dai 17 ai 30 anni di vivere all'estero per un periodo che va dalle due settimane ai 12 mesi prestando la propria opera in un'organizzazione pubblica o privata. Il programma prevede la copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario, un rimborso delle spese di viaggio basato su distanze chilometriche, l’assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all'estero e la formazione linguistica on line del paese di destinazione.

Per promuovere l’evento, lo spazio “Giochi tradizionali d’Europa” e le loro attività i volontari hanno creato un blog, animano quotidianamente la pagina facebook dedicata al progetto e, venerdì mattina alle 7.30, saranno ospiti della trasmissione “Buongiorno Regione”, in onda su Raitre.