A Barrali verrà presto sperimentato il Baratto Amministrativo. Il via libera è arrviato da parte della Giunta municipale, ora toccherà al Consiglio Comunale approvare il regolamento d’attuazione, che secondo la tempistica dettata dal primo cittadino Fausto Piga dovrà avvenire rapidamente entro poche settimane.

Le iniziative del Comune di Barrali a sostegno delle famiglie proseguono senza sosta e dopo l'azzeramento della TASI e il contenimento degli aumenti della bolletta rifiuti, partirà la sperimentazione del Baratto Amministrativo, una nuova modalità di conciliazione tra l’obbligo del pagamento dei tributi e le proprie disponibilità economiche.

In pratica, i cittadini che non riusciranno a pagare la fiscalità locale, ma che vorranno “mettersi in regola”, potranno commutare il proprio debito con l'amministrazione comunale attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità come la pulizia e l’abbellimento di aree pubbliche.

La partecipazione sarà riservata ai soli residenti e alle fasce di reddito più basse, sarà compito dell'ufficio tributi analizzare le singole situazioni e stabilire il tetto di contributo amministrativo da concedere.