“Cielo a pecorelle, acqua a catinelle. sarà vero?” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 28 settembre alle 18.30 presso il Ceas lago di Baratz del Comune di Sassari, organizzato in collaborazione con l'agenzia regionale Arpas e con gli esperti del settore meteo del dipartimento di Sassari.

L’appuntamento, curato da Andrea Motroni (Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, Dipartimento Meteoclimatico) segna il ritorno dei Venerdì del lago, un ciclo di appuntamenti mensili, gratuiti e destinati ad adulti e famiglie, per offrire occasioni di approfondimento su temi come la tutela della biodiversità, i cambiamenti climatici, l’economia circolare e la salvaguardia dell'ecosistema marino.

I cambiamenti climatici in atto hanno reso di grande attualità la meteorologia e la climatologia, tanto da annoverare i siti meteo fra i più frequentati. Molti sono i luoghi comuni, i detti e i proverbi legati al tempo ed alla meteorologia, ed è proprio partendo da queste affermazioni, frutto della “saggezza popolare” che si vogliono offrire al pubblico le nozioni basilari relative alle dinamiche dell'atmosfera e alla meteorologia, per la comprensione dell'attività di previsione meteorologica.

Maggiori informazioni ai numeri 079533097 e 3476791906 oppure all’indirizzo di posta elettronica ceas.baratz@comune.sassari.it.