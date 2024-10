I militari della Guardia di Finanza di Arbatax hanno individuato 8 lavoratori completamente in nero (di cui una minorenne) e 2 irregolari, presso un’azienda situata nella zona industriale di Loceri che si occupa della produzione di pasta fresca per alcune note catene di supermercati e villaggi turistici della zona. Alla vista dei militari, la maggior parte dei lavoratori avrebbe cercato inutilmente di fuggire e di sottrarsi al controllo.

La situazione riscontrata è risultata davvero allarmante se si considera che il 66% della forza lavoro presente in azienda (i 2/3, ovvero 10 su 15) è risultata in nero e/o irregolare.

In relazione ai lavoratori in nero e irregolari alla titolare dell’azienda saranno irrogate sanzioni per circa 50.000 euro.

Inoltre, considerato l’elevato numero delle posizioni lavorative irregolari (ben al di sopra del limite del 20% fissato dalla Legge) è scattata la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

La titolare dell’azienda potrà riaprire previo pagamento di un’ulteriore sanzione e la regolarizzazione di tutti i lavoratori che sono risultati in nero.