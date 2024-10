Un’iniziativa per incentivare lo studio e premiare gli studenti meritevoli delle scuole pubbliche di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2017/2018.

L’Amministrazione comunale di Torralba ha comunicato, infatti, che sono aperte le domande per l’assegnazione di 8 borse di studio, 4 di 450 euro ciascuna per i primi quattro classificati delle scuole superiori e altrettante da 300 ognuna per i primi quattro classificati delle medie.

I moduli potranno essere ritirati presso l’atrio del Comune oppure scaricati dal sito www.comune.torralba.ss.it e dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo entro e non oltre il 9 gennaio.

In allegati dovrà essere presentato un documento di riconoscimento del richiedente e la copia del diploma di scuola media superiore o della licenza media con la relativa valutazione oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il voto. Maggiori informazioni al numero 079847010 (Ufficio Servizi sociali).