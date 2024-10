E' morto stroncato da un malore mentre veleggiava con la sua barca nelle acque di Caprera.

Vittima un 70enne di Santa Teresa di Gallura, uscito di casa questa mattina per la sua solita escursione tra le isole dell'arcipelago di La Maddalena. E' stato svelato in breve tempo il 'mistero' della barca a vela di 25 piedi trovata incagliata negli scogli di Punta Rossa, a sud di Caprera, con il pilota automatico inserito, segnalata in tarda mattinata alla Capitaneria di porto da un gruppo di bagnanti.

Quando gli uomini della Guardia costiera sono saliti a bordo, hanno trovato il corpo dell'uomo riverso a terra, vicino al timone. All'interno nessuna traccia di violenze o colluttazioni. Una volta a terra, i medici hanno accertato la morte per cause naturali.