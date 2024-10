Erano poco più che bambini, avevano meno di vent'anni quando caddero vittime di una storia scossa e travolta dall'incomprensibile follia dell'uomo. I 17 avieri sardi che persero la vita a Sutri (VT) il 17 novembre 1943, sono stati dimenticati troppo presto e per troppo tempo da chi invece avrebbe dovuto onorarne la memoria.

Avevano abbandonato le loro postazioni nel Mugello e avevano raggiunto Civitavecchia da dove speravano di fare ritorno a casa in Sardegna. Una volta arrivati al porto del Lazio vennero intercettati e le raffiche di mitra dei militari tedeschi che presidiavano la zona li spinsero indietro, nelle campagne del viterbese, dove vennero accolti e protetti e dove aiutarono la popolazione a curare i campi e lavorare la terra. Sembra una storia da film, quella di questi giovani figli della nostra isola che, fuggiaschi, furono traditi da una spia e arrestati dalle SS che gli davano la caccia da giorni. Condotti a bordo di un camion in una radura vennero giustiziati, come animali da macello, cadendo al suolo esanimi uno dopo l'altro.