Nella serata di ieri, personale del Commissariato P.S. di Olbia, ha tratto in arresto per minacce aggravate e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, V.S., 26enne di Cagliari, già noto per i sui trascorsi giudiziari.

Una pattuglia delle volanti, è intervenuta in Via del Piave, dove era stata segnalata una persona, che armata di coltello, inseguiva un cittadino extracomunitario. Sul posto gli agenti, dopo aver acquisito alcune informazioni dai testimoni, hanno rintracciato poco distante lo straniero che ha confermato quanto accaduto per questioni legate allo spaccio di droga, indicando anche l’identità del ragazzo che lo aveva minacciato. I poliziotti si sono così diretti presso l’abitazione 26enne il quale, alla loro vista, si è chiuso in casa minacciando i poliziotti. Dopo i ripetuti inviti ad aprire la porta l’uomo ha desistito e consentito l’ingresso agli agenti.

All’interno dell’abitazione e in un ripostiglio nel cortile di proprietà, sono stati rinvenuti molti sacchi di plastica contenenti erba tritata ed essiccata, risultata essere marjuana, una piccola serra per la coltivazione della sostanza stupefacente, diversi vasetti con terra e germogli nonché alcuni attrezzi per il confezionamento della stessa. La sostanza stupefacente, per un peso complessivo di oltre 7 Kg, e il resto del materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, tratto in arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso la casa circondariale di Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.

Foto copertina d'archivio