Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Palau hanno impedito a un 67enne, affetto da “Alzheimer”, di togliersi la vita.

I militari sono intervenuti sulla SP 121, panoramica belvedere di Palau, a seguito di una richiesta di soccorso per un incidente stradale in cui una vettura era uscita dalla carreggiata finendo contro un muretto a secco. Giunti sul posto, i carabinieri hanno notato vicino all’auto il conducente, T.P. 67enne, con una ferita alla fronte.

L’immediato intervento dei militari e la loro opera di convincimento sono serviti a far desistere il pensionato prima che il tutto potesse degenerare tragicamente.

Nell’auto dell’uomo è stato anche rinvenuto un biglietto in cui lo stesso informava dell’intenzione suicida.

T.P., è stato subito trasportato presso l’Ospedale di Olbia, dove tuttora si trova ricoverato, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, l’uomo avrebbe perso volutamente il controllo dell’auto. Fortunatamente, la vegetazione presente a bordo strada ha attutito l’impatto che sarebbe potuto essere fatale.