Il Comune di Codrongianus ha reso noto che, da domani, si potrà presentare l’istanza per l’assegnazione di 65 voucher (120 euro frazionato in buoni da 20 euro) di solidarietà alimentare che potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali locali convenzionati.

Come specificato dal Comune “I voucher sono destinati prioritariamente a chi non gode, al momento attuale, di altri benefici economici da parte dello Stato (Cig, Cigd, Naspi e altri ammortizzatori sociali)”.

Il modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale www.comunecodrongianos.it e potrà essere consegnato preferibilmente per via telematica all’indirizzo servizisociali@comunecodrongianos.it oppure dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00, in comune. Potrà essere presentata una sola istanza per famiglia.

“Siamo il primo comune ad aver attivato i voucher spesa solidale. Non un nostro risultato ma vedere la felicità delle persone che lo ricevono deve ripagarci di tutto il lavoro svolto”, ha dichiarato il Sindaco Andrea Modetti.