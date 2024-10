Salgono a otto in tre giorni i casi accertati in Gallura da intossicazione per il consumo di funghi velenosi.

L’ultimo episodio è accaduto ieri. Un uomo di 64 anni, di Loiri Porto San Paolo, si è presentato al Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II con i sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale dopo aver mangiato dei funghi raccolti nelle campagne del paese.

L’intossicazione è stata causata da un fungo velenoso, il Suillus granulatus. L'uomo rimarrà in osservazione per le prossime ore ma le sue condizioni sono stabili.

Foto copertina tratta da Wikipedia