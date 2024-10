Continuano i serrati controlli della Polizia di Stato in tutti quartieri cittadini. Nel pomeriggio di ieri, 18 settembre, gli Agenti della Squadra Mobile cagliaritana hanno arrestato a Pirri in Via Sanna, un 28enne cagliaritano, pregiudicato, Massimo Massa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli Investigatori della 4^ Sezione della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno perquisito la casa del giovane trovando in una scarpiera una piccola cassaforte da muro non fissata, dove all’interno era stata occulta della cocaina.

Nello stesso mobilio sono stati rinvenuti inoltre, una macchina sottovuoto automatica, un bilancino di precisione perfettamente funzionante con evidenti tracce di polvere biancastra e numerosi ritagli di cellophane, tutti oggetti utilizzati generalmente per il confezionamento dello stupefacente in dosi.

La cocaina sequestrata è stata quantificata per un peso complessivo di 281 grammi circa, suddivisa in 644 dosi.

Massa è stato tratto in arresto e su disposizione del PM di turno è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.