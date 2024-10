Sarà di 6 milioni di euro il finanziamento dal Ministero delle politiche Agricole al Consorzio di bonifica dell’oristanese per la “Riorganizzazione della rete di telecontrollo consortile, con interventi nel canale adduttore destra Tirso, nel distretto del Sinis e Arborea lotto nord”.

L’obiettivo è quello di riorganizzare e realizzare un nuovo sistema di telecontrollo della rete irrigua consortile per ottenere un notevole risparmio delle risorse idriche mediante il controllo puntuale delle stesse in ogni comparto ed in ogni momento, senza bisogno di recarsi sul posto.

“È un finanziamento importantissimo – dichiara il Commissario Cristiano Carrus – che riguarda la gestione della rete irrigua consortile grazie al quale, si avrà un’evoluzione tecnologica dell’irrigazione che garantirà non solo maggiore efficienza nella gestione e funzionamento degli impianti ma soprattutto, attraverso un controllo in tempo reale, un utilizzo razionale della risorsa idrica riducendo di conseguenza gli sprechi”.