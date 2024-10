Sabato 31 marzo alle 21.00, avrà luogo il secondo appuntamento dedicato a 5x88, la rassegna musicale per pianoforte solo, ideata e prodotta dalla Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto Onlus” di Cagliari.

A animare il palcoscenico della sala dei ritratti di Palazzo Siotto (via dei Genovesi 114) sarà il diciassettenne Mattia Vlad Morleo proporrà alcuni suoi brani, solo per pianoforte, tratti dall’album “The Flying of the leaf” e alcuni inediti.

Nato a Fasano, in Puglia, il 10 ottobre 2000, i suo studi musicali all’età di otto anni, suonando il pianoforte. Tra i generi musicati, il classico, rock, ambient e minimal. Nonostante la giovane età, ha già avuto modo di collaborare con attori, registi e artisti e di scrivere musica per radio, cortometraggi, video art e pubblicità.