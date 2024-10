“Il rilascio della banda a 700 MHz e la Nuova TV digitale è il tema del seminario che si terrà venerdì 19 marzo a partire dalle 10,30 in Consiglio regionale, nella ex sala della II commissione.

L’incontro sulla nuova tecnologia 5G è organizzato dal Corecom Sardegna con il patrocinio del Presidente del Consiglio regionale e sarà coordinato da Stella Locci del Corecom Sardegna.

Dopo i saluti del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, del Presidente della Regione Christian Solinas, del Presidente delle Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Giacomo Lasorella, del Coordinatore Nazionale del Corecom Alessandro De Cillis, i lavori saranno aperti dalla Presidente Corecom Sardegna Susi Ronchi che illustrerà la necessità di trattare temi al centro del dibattito politico sociale ed economico attraverso un’informazione corretta destinata a tutti gli utenti.

Seguirà l’intervento del Presidente Confindustria Radio Televisioni Francesco Siddi su “Il ruolo delle imprese radio-televisive nel nuovo scenario”. Il tema “Le istituzioni nel processo di rilascio della banda a 700 MHz” sarà affrontato negli interventi della Direttrice generale della Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica del MISE Eva Spina e del Direttore del Servizio Agenti Fisici dell’ARPAS, Massimo Cappai.

Sui “Servizi digitali del futuro” interverranno l’Assessora regionale agli Affari Generali Valeria Satta e il Direttore della Direzione Innovazione e Sicurezza dell’assessorato Riccardo Porcu.

Il Presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana e il Vicepresidente dell’Associazione nazionale emittenti locali-Presidente di Videolina Carlo Ignazio Fantola tratteranno il tema “La trasformazione del sistema delle imprese a livello territoriale” mentre “Le prospettive tecnologiche per l’informazione territoriale” saranno illustrate da Maurizio Murroni, docente di Sistemi di telecomunicazioni dell’ Università di Cagliari. Bianca Papini, Confindustria Radio Televisioni spiegherà “Che cosa devono fare gli utenti per il passaggio alla Nuova TV digitale”.

I lavori saranno conclusi dalla Presidente del Corecom Susi Ronchi. Partecipano Alessandro Balzani, Corecom Sardegna Graziano Cesaraccio, Corecom Sardegna Sergio Nuvoli, Corecom Sardegna.Per ragioni legate al Covid gli accessi in presenza sono limitati. La Diretta streaming potrà essere seguita attraverso i canali Facebook e You Tube del Comitato regionale per le Comunicazioni.