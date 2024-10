Ieri sera un uomo di 59 anni di Tadasuni, che viveva da solo, è stato trovato morto nella sua abitazione.

A scoprire il cadavere sono stati i Vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa che non lo vedevano da diverso tempo. Secondo i primi accertamenti la morte risalirebbe a qualche giorno fa e sarebbe dovuta a cause naturali, ma non si escludono altre piste.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Ghilarza.