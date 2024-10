La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Andrea Biancareddu, ha approvato il programma di spesa per complessivi 580,912,59 euro che saranno assegnati in favore dei Comuni che hanno sostenuto e rendicontato le spese per interventi urgenti di primo intervento in occasione di eventi calamitosi avvenuti nel corso del 2012.

Le amministrazioni comunali beneficiarie dello stanziamento sono le seguenti: Aglientu (15.102), Bulzi (29.743,28), Martis (9.680), Olbia (179.885), Tempio Pausania (31.374,57), Santa Teresa di Gallura (265.517,74), Valledoria (49.610).

L’assessore Biancareddu, delegato dalla Giunta regionale in materia di protezione civile, nel motivare la richiesta di approvazione del provvedimento, ha ricordato che nel corso del 2012 si sono verificati eventi atmosferici eccezionali e di tipo calamitoso, quali i nubifragi nei mesi di settembre e ottobre, in conseguenza dei quali i sette Comuni del nord Sardegna hanno provveduto ad eseguire opere ed interventi in emergenza, rendicontando le spese sostenute ai sensi della legge regionale 28/1985.

“Lo stanziamento disposto - spiega l’esponente della Giunta - costituisce un doveroso ristoro alle amministrazioni comunali per la tempestiva azione avviata a seguito degli eventi calamitosi e per la successiva puntuale e coerente rendicontazione delle spese sostenute in emergenza. La sollecita approvazione del provvedimento da me presentato alla Giunta costituisce un ulteriore segnale di attenzione della Regione nei confronti del territorio e degli amministratori impegnati in prima fila per la tutela delle comunità locali”.