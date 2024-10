La comunità di Tonara questo fine settimana si stringe a se stessa con tutti i suoi antichi valori per i 50 anni di festeggiamenti in onore di Santa Maria.

Tre giorni di festa nel corso dei quali fede e tradizione si fondono in un sentimento comune che rispecchia ancora oggi l’animo nobile e fiero degli abitanti di questo centro del Mandrolisai.

I festeggiamenti sono organizzati dal Comitato Santa Maria, in collaborazione con la Pro loco e l'amministrazione comunale, che ha messo in campo un programma ricco e variegato.

Il programma religioso prevede per sabato, 27 agosto, ore 18:00 Vespri e Santa messa in onore dei soci defunti

Domenica, 28 agosto, alle ore 10:00, si terrà la processione solenne in onore della Santa e alle 10:30 la Santa Messa.

I festeggiamenti civili, invece, si apriranno venerdì, 26 agosto, alle ore 22:30 con la serata folk, in località Galusè. Protagonisti sul palco il coro polifonico Peppinu Mereu di Tonara, il coro polifonico femminile Tonara, l’orchestra P.E.P. (Percussion Ensemble Project) del maestro Fabio Perra, i gruppi folk di Tonara, Tiana e Gadoni. A seguire discoteca sotto le stelle con dj Alex.

Sabato, 27 agosto, alle ore 22:30 si terrà lo spettacolo musicale con il gruppo Turn Over, a seguire sino all’alba musica con dj Valentino.

Domenica, 28 agosto, in Piazza Santa Maria, alle ore 17:00 spazio al divertimento per i più piccoli, mentre alle 19:00 si svolgerà la gara di morra, e alle 20:00 la cena in piazza.

Alle 22:00 si terrà la rassegna poetica tonarese, balli in piazza e per finire dj Ivano Pinna.

Le serate saranno allietate dai fisarmonicisti Piero Demuru, Marco Casula ed Elias Peddes.