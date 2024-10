Da domenica 9 giugno sarà possibile raggiungere in treno l’aeroporto di Elmas. Dalla stazione di piazza Matteotti i viaggiatori potranno arrivare allo scalo cagliaritano in 5 minuti e 35 secondi pagando un biglietto del costo di 1,25 euro a tratta. La stazione ferroviaria, inaugurata oggi, è stata realizzata con un investimento di 10 milioni di euro di Rete Ferroviaria Italiana e 3,8 milioni della Regione proprio per consentire alla società di gestione dell’aeroporto, la Sogaer, il collegamento per unire stazione e scalo. Saranno messe a disposizione oltre 100 vetture al giorno dalle 5:20 alle 21 con frequenza di 20 minuti.