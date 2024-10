Diciassette anni fa perse la vita a Nassiriya Alessandro Pibiri, il 25enne caporal maggiore di Selargius (CA) vittima di un ordigno telecomandato fatto esplodere contro una pattuglia italiana della Brigata Sassari.

Il giovane militare era in servizio al 152esimo Reggimento fanteria. In quel frangente rimase ferito in modo grave anche un commilitone di 28 anni, il caporal maggiore Luca Daga, anch'egli sardo, di Carbonia.

Rimasero feriti anche altri tre militari isolani, fortunatamente in maniera non grave: il caporal maggiore scelto Fulvio Concas nato a Gonnosfanadiga, 30 anni; il tenente Manuel Pilia, cagliaritano, 26 anni, e il caporal maggiore Yari Contu, nato a Cagliari, 29 anni.

L'esplosione avvenne alle 21.35 (le 19.35 in Italia). Gli uomini della Brigata Sassari stavano scortando a bordo di un mezzo VM90 un convoglio logistico britannico diretto a Tallil, proveniente dalla confinante provincia del Maysan. Ad esplodere al passaggio del convoglio fu un ordigno "rudimentale ma di tipo tradizionale, non a carica cava".

Il ricordo di Alessandro rimane indelebile e il dramma di quel 5 giugno 2006 impresso nella memoria collettiva.

Nel 2015, il 5 giugno, nel giorno del 9° anniversario della morte del caporal maggiore, il Comune di Selargius inaugurò la Piazza a lui intitolata, sita all’incrocio tra la Via Roma e la Via dei Campi Elisi.