L’Associazione Mamuthones e Issohadores Atzeni, col patrocinio dei Comuni di Mamoiada e Oliena, organizza ArcheoMusicando: tre giorni di Archeologia, Musica e Teatro.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è un progetto di promozione del patrimonio archeologico sardo, attraverso la contaminazione artistica e i beni culturali.

Un connubio perfetto che nasce in quei luoghi che parlano della storia sarda, luoghi dove danza, canto, suoni e armonie, movimenti performanti ritmavano certamente la vita dei nostri avi. Questi elementi diventano preziosi strumenti narrativi grazie ai quali sarà possibile ristabilire il legame ancestrale e antico tra il presente, fatto della nostra presenza, della Musica, del Teatro e della Poesia, e il passato tramandato a noi con le testimonianze dei siti archeologici.

La manifestazione, che si terrà 3-4-5 giugno, propone concerti, performance e suggestioni poetiche, combinandoli anche con attività collaterali capaci di agevolare la scoperta e riscoperta dei luoghi della memoria con escursioni, degustazioni enogastronomiche a tema e rievocazioni, permettendo a turisti e residenti di vivere emozioni intense e indimenticabili.

L’evento sarà inaugurato dal convegno “Architettura ed evoluzione del nuragico” a cura dell’Archeologo Giacobbe Manca, seguito dalla presentazione della guida archeologica e itinerari del territorio di Mamoiada di Sara Muggitu.

La notte sarà presentato il nuovo lavoro del noto musicista Enzo Favata insieme ai colleghi Marcello Peghin e Salvatore Maiore “Tales of Sardinia”. Un viaggio percorso tra la musica ed immagini mentali, nelle storie raccontate da tre professionisti della musica nati in Sardegna.

La proposta culturale proseguirà con sabato 4 Giugno la mattina con le visite guidate presso i siti archeologici di Mamoiada mentre la sera sarà animata dalle letture della Compagnia Teatrale Favulaprovaveru di Oliena. Un omaggio al romanzo di Sergio Atzeni Passavamo sulla terra leggeri con gli accompagnamenti musicali del duo Brumaire.

Il 5 Giugno dopo le escursioni presso i siti culturali di Oliena la mattina, il programma propone “Archeogiocando” un pomeriggio didattico dedicato ai bambini a cura di Meskes e la visita al Mater di Mamoiada in collaborazione con la coop. Viseras. La conclusione è affidata a ITTE itinerari teatralizzati in collaborazione con il Maestro di Launeddas Nicola Agus, che sotto la regia di Giuditta Sireus, propone una sperimentazione artistico-teatrale dal titolo “Jana-Janna”. Una performance dove l’arte, la musica, il teatro e l’archeologia si combineranno per dare vita ad un nuovo e sorprendente spettacolo.