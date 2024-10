Tissi non è voluta essere da meno nella solidarietà verso la popolazione. Nei giorni scorsi, grazie all’intenso lavoro di 49 volontarie è stato possibile realizzare delle mascherine da distribuire alla cittadinanza.

Non solo, come ha annunciato il Comune, si è provveduto ad ordinare 2mila 500 mascherine da un’azienda di Bonorva.

“Ad inizio settimana prossima inizieremo la distribuzione, sia delle mascherine ordinate che di quelle realizzate grazie al cuore dei nostri concittadini”, fanno sapere dal Comune.

Considerando che siamo già in possesso di parte delle mascherine(sono un presidio, non sanitario), rimaniamo a disposizione per poterle distribuirle a chi ha estrema urgenza, ovvero chi si reca a lavoro, anziani, malati etc. Con la solita raccomandazione di limitare le uscite”.