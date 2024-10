L’attesa è quasi terminata: domenica prossima, 22 maggio, andrà in onda in esclusiva su Sky Uno e su Now, alle ore 21:25, la puntata di “4 Ristoranti” registrata lo scorso luglio ad Alghero.

A contendersi il titolo di miglior ristorante della Riviere del Corallo sono Nautilus, Movida, Fronte Mare e Musciora.

Sotto esame di Borghese la cucina del ristorante, il personale di sala, il servizio al tavolo, la descrizione del piatto e del vino. La sfida si concluderà come di consueto con la festa finale del ristorante vincitore. La realizzazione del programma è supportata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.

In tutto, le puntate di questa nuova edizione sono sette, in onda una a settimana. Il finale di stagione va così in onda il 26 giugno.

Alghero è la seconda tappa. Nella puntata precedente, quella del 15 maggio, chef Borghese ha messo alla prova i ristoranti di Torino.

LA SFIDA. Quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.