Il van dai vetri oscurati di Alessandro Borghese è pronto a rimettersi in viaggio alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana. Riprende il tour della trasmissione 4 Ristoranti, nella quale l'esperto arbitrerà da Nord a Sud nuove sfide nello show produzione originale Sky realizzato da Banijay Italia. La nuova stagione parte domenica 5 dicembre, per sei settimane, su Sky e Now.

Il meccanismo di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" rimarrà immutato anche nelle sfide di questo nuovo ciclo di episodi. Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita i tre sfidanti che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menù, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata. Tutti e quattro i partecipanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, peculiarità protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro particolarmente diretta e intensa.

In palio per il vincitore di ciascuna puntata l'ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. In questo nuovo viaggio lungo la penisola, Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d'Italia: la Valpolicella nella provincia di Verona, l'isola di Pantelleria, Siena, Asti, la Barbagia.

Il primo episodio sarà ambientato in Trentino per eleggere il miglior ristorante di cucina ecogreen: in uno dei luoghi più verdi d'Italia, infatti, in molti casi anche la ristorazione ha deciso di tingersi di green, con ristoratori che offrono ai clienti esperienze di qualità rispettando l'ambiente. A contendersi il titolo ci sono Giada con La Casina, Alessandra con Berry House, Alice con La Cantinetta e Alessio con Pineta Caldonazzo. Per loro, la categoria special sarà il salmerino.