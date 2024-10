Anche a Villanova Monteleone si sono svolte le commemorazioni per il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale Giornata delle Forze Armate.

La giornata è stata istituita nel 1918 per commemorare la fine della Prima guerra mondiale per l’Italia. Il 4 novembre è la data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti.

Alle 10:30 è partito dal Municipio il corteo con le autorità civili e militari accompagnate dalla Banda Musicale Villanova Monteleone. Alle 10:50 una corona d’alloro è stata deposta davanti al monumento e Onori militari ai caduti di tutte le guerre. Alle 11 don Francesco ha celebrato la Santa Messa al termine della quale il corteo ha raggiunto il cimitero dove è stata deposta un’altra corona d’alloro davanti all’Ossario Comune. Il corteo ha poi fatto rientro al Municipio.