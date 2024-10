“Giornate come questa ricordano a tutti noi i valori per cui la Brigata Sassari ha combattuto in passato e per i quali ancora oggi dimostra tutto il suo coraggio: la pace, la fratellanza, la possibilità di vivere in una comunità che non sia lacerata dalla tragedia della guerra”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Ugo Cappellacci intervenendo ieri pomeriggio ad Asiago alla cerimonia in ricordo dei martiri della Brigata Sassari. “Questo è il dono - ha aggiunto Cappellacci - che hanno lasciato a tutti noi e che dobbiamo essere capaci di custodire per consegnarlo alle future generazioni. Quell'ideale di patria e di libertà è un testimone passato ora nelle mani dei nostri ragazzi della Sassari, che in questi anni hanno dato prova del loro coraggio e della loro professionalità durante le missioni di pace in terra straniera. Il loro esempio, insieme alla memoria di chi ha sacrificato la vita, - ha concluso il presidente- è un monito per tutti noi”.

Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, Antonio Quartu, sindaco di Armungia, paese natale di Emilio Lussu, e Antonio Pinna, consulente del comitato dei comuni della Sardegna impegnati nel recupero dei siti storici della Brigata Sassari.