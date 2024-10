4 medici indagati per la morte di Alberto Bevilacqua. Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dello scrittore.

Già durante la degenza nella Casa di Cura romana Villa Mafalda, la compagna di Alberto Bevilacqua, Michela Macaluso, ex attrice, aveva manifestato dubbi sull'assistenza ospedaliera del proprio congiunto. I sospetti erano tanti, a tal punto che qualche tempo fa aveva sporto denuncia contro gli operatori sanitari della clinica in cui lo scrittore era ricoverato da circa un anno. Dopo la morte di Bevilacqua, avvenuta tra domenica e lunedì scorsi, il magistrato ha accolto la richiesta di Michela Macaluso di eseguire l'autopsia, che avverra' nella giornata di oggi. Intanto, nell'ambito delle indagini sulle cause del decesso dello scrittore, 4 medici sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Da Villa Mafalda i medici affermano la correttezza del proprio operato "già evidenziato chiaramente in occasione della perizia disposta a suo tempo dall'autorità giudiziaria, che riconobbe anche l'inopportunità di trasferire il paziente presso altra struttura sanitaria”.