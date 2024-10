Il 4 aprile del 1968 veniva ucciso a Memphis Martin Luther King, Premio Nobel per la pace (il più giovane della storia), politico, attivista e pastore protestante statunitense, leader dei diritti civili e simpatizzante marxista.

Martin Luther King era nato ad Atlanta, 15 gennaio 1929, e ucciso il 4 aprile 1968 a Memphis

Martin Luther King Jr. era un pastore della Chiesa Evangelica Battista, e uomo politico, attivista e di numerose battaglie per i diritti civili. King è anche stato il più giovane Premio Nobel per la Pace della storia, riconoscimento conferitogli nel 1964 all'età di soli trentacinque anni.

Il suo nome viene accostato per la sua attività di pacifista a quello di Gandhi, il leader del indiano a cui il pastore battista si è ispirato, e della cui opera è stato un appassionato studioso.

Martin Luther King si è stato in prima nella lotta per i diritti dei neri americani. I suoi celebri discorsi somigliavano più a predicazioni, dense di citazioni bibliche e invocazioni a Dio, praticando e invitando i suoi seguaci, alla resistenza non violenta, come la più sicura alternativa sia alla rassegnazione passiva che alla reazione violenta preferita da altri gruppi di colore, come ad esempio, i seguaci di Malcolm X.

Celeberrimo il suo discorso ‘I Have a dream’ pronunciato 28 agosto 1963 durante lamarcia per il lavoro e la libertà davanti al Lincoln Memorial di Washington.