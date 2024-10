Il grande dramma del sisma che questa notte ha colpito il centro Italia causando almeno 38 morti ha sconvolto l’opinione pubblica.

In tantissimi, fin dalle prime luci dell’alba, si sono stretti idealmente in un abbraccio di solidarietà alle comunità colpite dal devastante terremoto come Amatrice e Accumoli, piccoli centri in provincia di Rieti dove finora si è registrato il maggior numero di vittime e danni.

La prima cittadina di Tonara, Flavia Loche, è stata tra i primi ad esprimere il proprio sostegno alle due comunità e ai territori colpiti. “In questo drammatico, devastante momento” ha scritto la Loche sul suo profilo Facebook “ci stringiamo fraternamente all'amico di tante battaglie Sergio Pirozzi (sindaco di Amatrice, ndr), a tutta la popolazione di Amatrice, di Accumoli e degli altri paesi colpiti certi che con la forza, la determinazione e l'amore per il vostro paese che vi ha sempre contraddistinti risorgerete ancora più vincenti! FORZA! AMATRICE NEL CUORE”.

Intervistata da Sardegna Live, la Loche ha spiegato che tipo di rapporto la lega al sindaco Pirozzi e alla comunità di Amatrice. “Il sindaco di Amatrice – racconta – è anche il presidente dell'Associazione Comuni Dimenticati di cui fa parte anche Tonare che è nel direttivo. Questa associazioni si occupa di portare avanti istanze rivolte anche al governo nazionale per salvaguardare i diritti delle zone interne per quanto riguarda la salute, la mobilità interna e l’istruzione”.

“Nell’ambito dei lavori dell’associazione – spiega ancora la Loche – abbiamo avuto modo di svolgere numerosi incontri ad Amatrice e in altri comuni d’Italia, ma abbiamo avuto il piacere di incontrare il sindaco Pirozzi e i suoi concittadini anche al di fuori di questo tipo di manifestazioni. Per noi tonaresi Amatrice è come un paese gemello, tanti sono gli aspetti che ci legano non solo dal punto di vista delle idee, ma anche dal punto di vista paesaggistico e culturale, oltre al fatto che abbiamo spesso perseguito obiettivi comuni e portato avanti progetti analoghi volti allo sviluppo dei territori. In questo tipo di progetti l’amministrazione guidata da Sergio Pirozzi è molto attiva e per questo, oggi, è particolarmente difficile provare a interpretare il suo sentimento a fronte di tanti lavori e fatiche vanificati dal terremoto”.

Il sindaco di Tonara, infine, promette: “La Protezione Civile di Tonara è molto attiva per quanto riguarda queste calamità, ha le attrezzature adatte e l’esperienza necessaria per operare in questo campo. Anche quando vi fu il dramma de L’Aquila il supporto dei nostri uomini fu molto apprezzato. Per questo motivo, appena avremo il via libera e riusciremo ad organizzarci cercheremo di dare una mano materialmente e fisicamente agli amici di Amatrice. Io stessa assieme ad altri amministratori mi impegnerò a portare conforto appena le condizioni lo consentiranno”.

Conclude Flavia Loche: “Il moto del nostro amico Sergio Pirozzi è «uniti si vince&raqu