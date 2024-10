Una Sardegna raccontata grazie alla musica. Un obiettivo, quello del musicista cagliaritano, compositore, contrabbassista e professore di musica ma residente a Birmingham, nel Regno Unito, Sebastiano Dessanay in giro per i 377 (questo il nome del suo progetto) paesi della Sardegna, rigorosamente in sella a una bicicletta. Un viaggio, il suo, iniziato a Nuoro nel 2018 e che si concluderà proprio quest’anno a Cagliari, la sua città natale.

“Cosa ne verrà fuori? Un personalissimo ritratto della Sardegna a cavallo tra il 2018 e il 2019”, scrive Dessanay.

“Illustrissimi uomini di cultura lo hanno fatto prima di me – penso a La Marmora, Lawrence, Valery – attraverso diari, mappe, disegni. Io, compositore e contrabassista, racconterò la Sardegna con la musica: ogni giorno sarà segnato da un frammento sonoro, uno in ogni singolo comune. Io – ha aggiunto – viaggerò soltanto con un ukulele, ma potrà anche succedere che il frammento del giorno includa un tale che fischietta, una canzone sentita al bar, un coro improvvisato, un organo in una chiesa, un pianoforte in una casa, una jam session con musicisti locali”

“Poi, per non perdere nulla di questa straordinaria avventura sarda, fatta di persone, paesaggi, temporali, racconti, incontri, bevute e solitudini, prenderò appunti su un blog giornaliero in forma di foto, video, frammenti musicali, cose che leggo o sento e penso e contributi esterni”.

Un tour che Dessanay sta raccontando anche Facebook e Instagram. I brani composti quotidianamente saranno poi raccolti in un disco. “Questo progetto sta in piedi grazie ai miei risparmi, all'aiuto di amici e molti appassionati che mi prestano il loro tempo e le loro attrezzature, e a qualche sponsor”, ha concluso.

L’appuntamento è per domani 28 giugno alle 18,30, presso la chiesa di Santa Croce. Prenderà parte all’evento anche il Coro di Bonnanaro. Dessanay sarà nel paese del Meilogu già dalla mattina.