Fervono i preparativi per la 362esima edizione della sagra di Sant’Efisio, in programma dall’1 al 4 maggio a Cagliari. A questo proposito, è stato comunicato che scadranno mercoledì 31 gennaio i termini per la presentazione delle richieste di inserimento nell'elenco di devoti da cui si attingerà per l'individuazione dei partecipanti alle processioni cittadine.

Come già nelle passate edizioni, potranno partecipare i gruppi in abito tradizionale e i suonatori, regolarmente costituiti in associazione, i miliziani, i cavalieri e le “traccas” provenienti da tutta la Sardegna.

Le associazioni di devoti non ancora inserite ed intenzionate ad essere incluse in tale elenco dovranno inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica turismo@comune.cagliari.it. In aggiunta alla richiesta, dovrà essere allegata una fotografia dell’abito tradizionale.

Sempre entro il 31, le associazioni già presenti nell'elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Cagliari (sezione “Attività produttive e Turismo”) dovranno verificare i propri dati e comunicare tramite posta elettronica (turismo@comune.cagliari.it), eventuali modifiche, integrazioni o richiesta di cancellazione.

Come si legge nella nota stampa, le richieste rappresentano una manifestazione di interesse e non comportano alcun diritto alla partecipazione alla processione, al pellegrinaggio e Festa. È però condizione necessaria per essere invitati a prendere parte, in abito tradizionale, al corteo processionale di Cagliari, di uscita e di rientro della festa devozionale di maggio». Maggiori informazioni sul sito www.comune.cagliari.it.