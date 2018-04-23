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362^ Festa di Sant'Efisio
La disposizione dei gruppi per la partenza della processione avverrà presso il cortile dell'istituto Salesiani a partire dalle ore 08:45, subito dopo la benedizione e il saluto dell'assessora Marzia Cilloccu.
PROCESSIONE 2018
- STRUMENTISTI ASSOCIAZIONE SONUS ANTIGUS MARMILLA
-TRACA 1 PULA
-TRACA 2 VILLA SAN PIETRO
-TRACA 3 SARROCH
-TRACA 4 CAPOTERRA
-TRACA 5 QUARTU S. ELENA
-TRACA 6 ELMAS
-TRACA 7 SINNAI
-TRACA 8 QUARTU S. ELENA
-TRACA 9 MONSERRATO
-TRACA 10 GUASILA
-TRACA 11 QUARTU S. ELENA
-TRACA 12 SETTIMO S. PIETRO
-TRACA 13 DOMUSNOVAS
-TRACA 14 QUARTU S. ELENA
-TRACA 15 MOGORO
-TRACA 16 QUARTUCCIU
-TRACA 17 QUARTU S. ELENA
-TRACA 18 VILLA SAN PIETRO
-TRACA 19 PULA
-STRUMENTISTI: ASSOCIAZIONE CUNCORDIA A LAUNEDDAS - CAGLIARI
- CAGLIARI ASSOCIAZIONE VILLANOVA
- CAGLIARI – GIORGINO ASSOCIAZIONE VILLAGGIO PESCATORI
- CAPOTERRA ASSOCIAZIONE SA SCABIZZADA
- SARROCH ASSOCIAZIONE SCIARAK
- PULA ASSOCIAZIONE NORA
TERRITORIO CAMPIDANO DI CAGLIARI UTA
- CAGLIARI PIRRI ASSOCIAZIONE I RUGGIERI
- CAGLIARI PIRRI ASSOCIAZIONE SA GRUXI SANTA
- QUARTUCCIU ASSOCIAZIONE CAMPIDANO
- ELMAS ASSOCIAZIONE SA NASSA
- SELARGIUS ASSOCIAZIONE FEDORA PUTZU
- SELARGIUS ASSOCIAZIONE KELLARIOUS
- SERRENTI ASSOCIAZIONE SANTA VITALIA
- MONSERRATO ASS. FOLKLORICA MONSERRATO
- MONSERRATO ASS. SA BERRITTA E SU BORDAU
- MONSERRATO ASS.E CULTURA POPOLARE
- SETTIMO SAN PIETRO ASSOCIAZIONE NURAGHE
- SETTIMO SAN PIETRO ASSOCIAZIONE PRO LOCO
- SESTU ASSOCIAZIONE I NURAGHI
- ASSEMINI ASSOCIAZIONE SAN PIETRO
- MONASTIR ASSOCIAZIONE JANAS
- MARACALAGONIS ASSOCIAZIONE PRO LOCO
- VILLASOR ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO
- SINNAI ASSOCIAZIONE FUNTAN'E OLIA
- SERRAMANNA ASSOCIAZIONE TRADIZ. POPOLARI
- QUARTU SANT'ELENA ASSOCIAZIONE SU IDANU
- QUARTU SANT'ELENA ASSOCIAZIONE PRO LOCO
- QUARTU SANT'ELENA ASS. CITTA' DI QUARTO 1928
TERRITORIO SULCIS MASAINAS
- NUXIS ASSOCIAZIONE S. ELIA
- PORTOSCUSO ASSOCIAZIONE SA TURRI
- TEULADA ASSOCIAZIONE PRO LOCO
- SAN GIOVANNI SUERGIU ASS. SAN GIOVANNI BATTISTA
- SANT'ANTIOCO ASSOCIAZIONE PRO LOCO
TERRITORIO IGLESIENTE GONNESA
- IGLESIAS ASSOCIAZIONE IS MEURREDDUS
- SILIQUA ASS. SANTA MARGHERITA
TERRITORIO PARTEOLLA USSANA
- DOLIANOVA ASSO.E CITTA' DI DOLIANOVA
- DONORI ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO
- SERDIANA ASS. S. MARIA DI SIBIOLA
TERRITORIO SARRABUS MURAVERA
- SAN VITO ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA
TERRITORIO GERREI SAN BASILIO
- ESCALAPLANO ASSOCIAZIONE SAN SALVATORE
- VILLASALTO ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO
TERRITORIO TREXENTA SANT'ANDREA FRIUS
- GUAMAGGIORE ASS. EFISIO VINCENZO MELIS
- SIURGUS DONIGALA ASSOCIAZIONE SA RODA
- SAMATZAI ASSOCIAZIONE PRO LOCO
- GESICO ORATORIO DON GIUSEPPE ATZORI
TERRITORIO MARMILLA TUILI
- GESTURI ASS. NOSTA SENNOR'E ITRI
- SANLURI ASS. GRUPPO POLIFONICO FOLK
TERRITORIO ARBURENSE GUSPINI
- GONNOSFANADIGA ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA
TERRITORIO CAMPIDANO DI ORISTANO MILIS
STRUMENTISTI: ASSOCIAZIONE SONUS DE CANNA ASSEMINI
- ORISTANO ASSOCIAZIONE CITTA' DI ORISTANO
- SAN VERO MILIS ASSOCIAZIONE TZINNIGA
- VILLAURBANA ASSOCIAZIONE BIDDOBRANA
- NARBOLIA ASSOCIAZIONE SANTA REPARATA
- CABRAS ASSOCIAZIONE A SA CRABARISSA
TERRITORIO GUILCIER PAULILATINO
- GHILARZA ASSOCIAZIONE SU CARRUZZU
SEDILO ASS. SANTU JUANNE BATTISTA
TERRITORIO BARIGADU FORDONGIANUS
- BUSACHI ASSOCIAZIONE BUSACHI BELLA MIA
TERRITORIO SARCIDANO NURALLAO
- LACONI ASSOCIAZIONE FRANCISCU LAI
- VILLANOVATULO ASSOCIAZIONE TZIU PITANU
- NURAGUS ASSOCIAZIONE VALENZA
TERRITORIO BARBAGIA DI BELVI' BELVI'
ARITZO GRUPPO FOLK TEXILE
MEANA SARDO ASSOCIAZIONE PRO LOCO
TERRITORIO BARBAGIA DI SEULO SADALI
- SEUI ASSOCIAZIONE SANTA LUCIA
- ESTERZILI ASS. SANT'ANTONI 'E SU FOGU
TERRITORIO OGLIASTRA TORTOLI'
- URZULEI ASSOCIAZIONE FOLK URZULEI
- PERDASDEFOGU ASSOCIAZIONE PRO LOCO
- BARISARDO ASS. NOSTRA SIGNORA DI MONSERRATO
- GAIRO ASS. SANT'ELENA IMPERATRICE
TERRITORIO MANDROLISAI ATZARA
- DESULO ASSOCIAZIONE ANNINNORA
- SAMUGHEO ASSOCIAZIONE PRO LOCO
- SORGONO ASSOCIAZIONE FOLK SORGONO
TERRITORIO BARBAGIA DI OLLOLAI LODINE
- FONNI ASSOCIAZIONE BRATHALLOS
- ORGOSOLO ASSOCIAZIONE MURALES
- OVODDA ASSOCIAZIONE OROHOLE
SUB REGIONE STORICA BARBAGIA DI NUORO ORUNE
- NUORO ASSOCIAZIONE ORTOBENE
- DORGALI ASSOCIAZIONE DON MILANI
- BITTI ASSOCIAZIONE SA BITTA
- OLIENA ASSOCIAZIONE SU GOLOGONE
- SARULE ASSO. MASCHERA A GATTU E MAIMONE
STRUMENTISTI ASS.E LAUNEDDAS NODAS ANTIGAS SERRAMANNA
TERRITORIO MARGHINE MACOMER
- BOLOTANA ASSOCIAZIONE SU 'E ORTAKIS
TERRITORIO MONTIFERRU SANTU LUSSURGIU
- CUGLIERI ASSOCIAZIONE AMPSICORA
TERRITORIO GOCEANO BOTTIDDA
- BONO ASSOCIAZIONE GIOV. MARIA ANGIOY
- BENETUTTI ASS. SAS COMARES DE SANTU JUANNE
TERRITORIO BARONIE GALTELLI'
- IRGOLI ASSOCIAZIONE TRADIZIONI POPOLARI
- OROSEI ASSOCIAZIONE SANTU JACU
TERRITORIO LOGUDORO OZIERI
- ITTIRI ASSOCIAZIONE ITTIRI CANNEDU
- OSSI ASSOCIAZIONE SANTU BERTULU
TERRITORIO TURRITANO PORTOTORRES
- SASSARI ASSOCIAZIONE SAN NICOLA
TERRITORIO ROMANGIA SORSO
- SENNORI ASSOCIAZIONE SAN BASILIO
TERRITORIO ANGLONA VALLEDORIA
- NULVI ASSOCIAZIONE MONTE ALMA
- OSILO ASSOCIAZIONE A MANU TENTA
TERRITORIO GALLURA OLBIA
- TEMPIO PAUSANIA ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI
STRUMENTISTI: ORCHESTRA POPOLARE SARDA MARACALAGONIS
PROCESSIONE CAVALIERI
CAGLIARI ASSOCIAZIONE LA LUNA NELLO STAGNO
CAGLIARI ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI STAMPACE
ELMAS CAVALIERI DELL’ASSOCIAZIONE SU MASU
ASSEMINI CAVALIERI ASSEMINESI CIOFF
MONSERRATO ASS. "LE FRUSTE DEL CAMPIDANO
MONSERRATO ASSOCIAZIONEIPPICA SANT'EFIS
MONSERRATO IS CARRETTONERIS DE PAULI
SELARGIUS I CAVALIERI DELLA PRO LOCO
SETTIMO SAN PIETRO AMAZZONI DELLA PRO LOCO
SETTIMO SAN PIETRO CAVALIERI DEL PARCO CULTURALE
SINNAI ASS. IN SELLA ALLE TRADIZIONI
QUARTU SANT'ELENA CAVALIERI DI SANT'EFISIO
QUARTU SANT'ELENA ASSOCIAZIONE SU DOMINU
SESTU ASSOCIAZIONE IPPICA SAN GIORGIO
SAN SPERATE ASSOCIAZIONE CAVALIERI SAN SPERATE
DOLIANOVA ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL PARTEOLLA
DECIMOPUTZU ASSOCIAZIONE SAN BASILIO
VILLASPECIOSA ASSOCIAZIONE EQUESTRE SAN PLATANO
UTA CAVALIERI DI UTA I QUATTRO MORI
SARROCH CAVALIERI DI SAN GIORGIO
VILLA SAN PIETRO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
PULA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
PULA ASSOCIAZIONE TRINIS
DOMUS DE MARIA CAVALIERI DI DOMUSDEMARIA
SANT'ANTIOCO A.T. PRO LOCO
S.GIOVANNI SUERGIU EQUIPASSIONES SANTUANNESUS
SANTADI ASSOCIAZIONE PRO LOCO
VILLAMASSARGIA A.S.D. CAVALIERI DI SAN RANIERI
SAN BASILIO CAVALIERI DI SAN BASILIO
SENORBI' ASSOCIAZIONE IPPICA SENORBIESE
SANT'ANDREA FRIUS CAVALIERI DI SAN GIORGIO
SAMATZAI CAVALIERI DELL’ASSUNTA
MANDAS CAVALIERI DELLA PRO LOCO
GENONI EQUESTRE GENONESE
LACONI ASSOCIAZIONE IPPICA LACONESE
ASSOLO ASSOCIAZIONE PRO LOCO
MOGORO IPPICA MOGORESE
NUGHEDU SANTA VITTORIA ASSOCIAZIONE SANTA VITTORIA
DESULO ASSOCIAZIONE CAVALIERI GENNARGENTU
OVODDA VALORIZZAZIONE TRADIZIONI POPOLARI
ONIFERI ASSOCIAZIONE TRADIZIONI EQUESTRI
PATTADA ASSOCIAZIONE BANDERAS E ISCRIGLIAS
NORBELLO CAVALIERI DELL'ALTO ORISTANESE
MILIZIANI 4 PLOTONI da 14
1° PLOTONE Stendardo ARCICONFRATERNITA bandiera 4 mori
2° PLOTONE Stendardo di S. ANNA quartiere STAMPACE
3° PLOTONE Stendardo di S. EULALIA quartiere MARINA
4° PLOTONE Stendardo di SAN GIACOMO quartiere VILLANOVA
ARCICONFRATERNITA
ARCICONFRATERNITA DEL GONFALONE DI S. EFISIO
GUARDIANIA
ALTER NOS
CONFRATELLI
S. EFISIO
POPOLO
Delle 90 associazioni partecipanti, 85 di queste, nel corso della processione, intoneranno “gocius” dedicati al Santo o reciteranno il rosario.
I cori che canteranno subito dopo il passaggio dei cavalieri (nell'attesa dell'arrivo del Santo), sono i seguenti:
Coro Carrales di Cagliari (via Roma)
Coro Serpeddì di Sinnai (Piazza Del Carmine)
Coro Maurizio Carta di Oristano (Largo Carlo Felice)
Coro S'Arrodia di Sinnai (Corso Vittorio Emanuele)
Infine, a partire dalle ore 18, in Piazza Del Carmine, si terrà la festa popolare con la partecipazione di circa 30 gruppi folk provenienti da tutta la Regione, i tenore Remunnu 'e Locu di Bitti, tenore Murales di Orgosolo e tenore San Gavino di Oniferi, il maestro di launeddas Luigi Lai, il fisarmonicista Ignazio Erbì e i canti logudoresi di Daniele Giallara accompagnati alla chitarra da Nino Manca.