﻿362^ Festa di Sant'Efisio

La disposizione dei gruppi per la partenza della processione avverrà presso il cortile dell'istituto Salesiani a partire dalle ore 08:45, subito dopo la benedizione e il saluto dell'assessora Marzia Cilloccu.

 

 PROCESSIONE 2018           

           

- STRUMENTISTI   ASSOCIAZIONE  SONUS ANTIGUS   MARMILLA

 

-TRACA  1       PULA  

-TRACA  2       VILLA SAN PIETRO   

-TRACA  3       SARROCH      

-TRACA  4       CAPOTERRA  

-TRACA  5       QUARTU S. ELENA    

-TRACA  6       ELMAS           

-TRACA  7       SINNAI           

-TRACA  8       QUARTU S. ELENA    

-TRACA  9       MONSERRATO          

-TRACA 10     GUASILA        

-TRACA 11     QUARTU S. ELENA    

-TRACA 12     SETTIMO S. PIETRO 

-TRACA 13     DOMUSNOVAS          

-TRACA 14     QUARTU S. ELENA    

-TRACA 15     MOGORO       

-TRACA 16     QUARTUCCIU           

-TRACA 17     QUARTU S. ELENA    

-TRACA 18     VILLA SAN PIETRO   

-TRACA 19     PULA

           

-STRUMENTISTI: ASSOCIAZIONE  CUNCORDIA A LAUNEDDAS - CAGLIARI

 

- CAGLIARI    ASSOCIAZIONE  VILLANOVA           

- CAGLIARI – GIORGINO ASSOCIAZIONE  VILLAGGIO PESCATORI        

- CAPOTERRA ASSOCIAZIONE SA SCABIZZADA   

- SARROCH    ASSOCIAZIONE SCIARAK     

- PULA            ASSOCIAZIONE NORA         

 

TERRITORIO CAMPIDANO DI CAGLIARI UTA

- CAGLIARI PIRRI ASSOCIAZIONE I RUGGIERI    

- CAGLIARI PIRRI ASSOCIAZIONE SA GRUXI SANTA      

- QUARTUCCIU ASSOCIAZIONE CAMPIDANO      

- ELMAS ASSOCIAZIONE SA NASSA           

- SELARGIUS ASSOCIAZIONE FEDORA PUTZU     

- SELARGIUS ASSOCIAZIONE KELLARIOUS          

- SERRENTI   ASSOCIAZIONE SANTA VITALIA     

- MONSERRATO ASS. FOLKLORICA MONSERRATO         

- MONSERRATO ASS.  SA BERRITTA E SU BORDAU        

- MONSERRATO ASS.E CULTURA POPOLARE      

- SETTIMO SAN PIETRO ASSOCIAZIONE  NURAGHE      

- SETTIMO SAN PIETRO ASSOCIAZIONE  PRO LOCO     

- SESTU ASSOCIAZIONE  I NURAGHI         

- ASSEMINI ASSOCIAZIONE SAN PIETRO  

- MONASTIR  ASSOCIAZIONE JANAS         

- MARACALAGONIS ASSOCIAZIONE PRO LOCO  

- VILLASOR ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO  

- SINNAI ASSOCIAZIONE FUNTAN'E OLIA 

- SERRAMANNA ASSOCIAZIONE TRADIZ. POPOLARI      

- QUARTU SANT'ELENA ASSOCIAZIONE SU IDANU       

- QUARTU SANT'ELENA ASSOCIAZIONE PRO LOCO      

- QUARTU SANT'ELENA ASS. CITTA' DI QUARTO 1928

 

TERRITORIO SULCIS MASAINAS

- NUXIS ASSOCIAZIONE S. ELIA      

- PORTOSCUSO ASSOCIAZIONE SA TURRI

- TEULADA ASSOCIAZIONE PRO LOCO     

- SAN GIOVANNI SUERGIU ASS. SAN  GIOVANNI BATTISTA      

- SANT'ANTIOCO ASSOCIAZIONE PRO LOCO       

 

TERRITORIO IGLESIENTE  GONNESA

- IGLESIAS ASSOCIAZIONE IS MEURREDDUS      

- SILIQUA ASS. SANTA MARGHERITA        

 

TERRITORIO PARTEOLLA  USSANA

- DOLIANOVA ASSO.E  CITTA' DI DOLIANOVA     

- DONORI ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO   

- SERDIANA  ASS. S. MARIA DI SIBIOLA    

 

TERRITORIO SARRABUS   MURAVERA

- SAN VITO  ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA       

 

TERRITORIO GERREI SAN BASILIO

- ESCALAPLANO ASSOCIAZIONE SAN SALVATORE           

- VILLASALTO   ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO 

 

TERRITORIO TREXENTA SANT'ANDREA FRIUS

- GUAMAGGIORE ASS. EFISIO  VINCENZO MELIS  

- SIURGUS DONIGALA  ASSOCIAZIONE SA RODA  

- SAMATZAI ASSOCIAZIONE PRO LOCO     

- GESICO ORATORIO DON GIUSEPPE ATZORI        

 

TERRITORIO MARMILLA TUILI

- GESTURI ASS. NOSTA SENNOR'E ITRI      

- SANLURI ASS. GRUPPO POLIFONICO FOLK          

 

TERRITORIO ARBURENSE GUSPINI

- GONNOSFANADIGA ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA   

 

TERRITORIO CAMPIDANO DI ORISTANO MILIS

 

STRUMENTISTI: ASSOCIAZIONE  SONUS DE CANNA  ASSEMINI

 

- ORISTANO ASSOCIAZIONE CITTA' DI ORISTANO

- SAN VERO MILIS ASSOCIAZIONE TZINNIGA        

- VILLAURBANA ASSOCIAZIONE BIDDOBRANA    

- NARBOLIA ASSOCIAZIONE SANTA REPARATA    

- CABRAS ASSOCIAZIONE A SA CRABARISSA

           

TERRITORIO GUILCIER PAULILATINO

- GHILARZA  ASSOCIAZIONE SU CARRUZZU        

SEDILO ASS. SANTU JUANNE BATTISTA

           

TERRITORIO BARIGADU   FORDONGIANUS

- BUSACHI ASSOCIAZIONE BUSACHI BELLA MIA   

 

TERRITORIO SARCIDANO  NURALLAO

- LACONI  ASSOCIAZIONE FRANCISCU LAI     

- VILLANOVATULO ASSOCIAZIONE TZIU PITANU         

- NURAGUS  ASSOCIAZIONE VALENZA    

 

TERRITORIO BARBAGIA DI BELVI' BELVI'

ARITZO GRUPPO FOLK TEXILE     

MEANA SARDO ASSOCIAZIONE PRO LOCO          

 

TERRITORIO BARBAGIA DI SEULO SADALI

- SEUI ASSOCIAZIONE SANTA LUCIA           

- ESTERZILI ASS. SANT'ANTONI 'E SU FOGU          

 

TERRITORIO OGLIASTRA  TORTOLI'

- URZULEI ASSOCIAZIONE FOLK URZULEI           

- PERDASDEFOGU ASSOCIAZIONE PRO LOCO     

- BARISARDO ASS. NOSTRA SIGNORA DI MONSERRATO

- GAIRO ASS. SANT'ELENA IMPERATRICE

 

 TERRITORIO MANDROLISAI ATZARA

- DESULO  ASSOCIAZIONE ANNINNORA          

- SAMUGHEO ASSOCIAZIONE PRO LOCO  

- SORGONO ASSOCIAZIONE FOLK SORGONO    

 

 TERRITORIO BARBAGIA DI OLLOLAI    LODINE

- FONNI   ASSOCIAZIONE BRATHALLOS         

- ORGOSOLO ASSOCIAZIONE MURALES   

- OVODDA  ASSOCIAZIONE OROHOLE   

 

SUB REGIONE STORICA   BARBAGIA DI NUORO  ORUNE

- NUORO ASSOCIAZIONE ORTOBENE        

- DORGALI ASSOCIAZIONE DON MILANI  

- BITTI ASSOCIAZIONE SA BITTA  

- OLIENA ASSOCIAZIONE SU GOLOGONE 

- SARULE  ASSO. MASCHERA A GATTU E MAIMONE       

 

STRUMENTISTI ASS.E LAUNEDDAS NODAS  ANTIGAS    SERRAMANNA

 

TERRITORIO MARGHINE   MACOMER

- BOLOTANA  ASSOCIAZIONE SU 'E ORTAKIS      

 

TERRITORIO MONTIFERRU SANTU LUSSURGIU

- CUGLIERI ASSOCIAZIONE AMPSICORA    

 

TERRITORIO GOCEANO BOTTIDDA

- BONO ASSOCIAZIONE GIOV. MARIA ANGIOY     

- BENETUTTI ASS. SAS COMARES DE SANTU JUANNE   

 

 TERRITORIO BARONIE GALTELLI'

- IRGOLI ASSOCIAZIONE TRADIZIONI POPOLARI

- OROSEI ASSOCIAZIONE SANTU JACU     

 

TERRITORIO LOGUDORO  OZIERI

- ITTIRI ASSOCIAZIONE ITTIRI CANNEDU           

- OSSI  ASSOCIAZIONE SANTU BERTULU    

 

TERRITORIO TURRITANO PORTOTORRES

- SASSARI ASSOCIAZIONE SAN NICOLA    

 

TERRITORIO ROMANGIA   SORSO

- SENNORI ASSOCIAZIONE SAN BASILIO  

 

TERRITORIO ANGLONA VALLEDORIA

- NULVI ASSOCIAZIONE MONTE ALMA     

- OSILO ASSOCIAZIONE A MANU TENTA  

 

TERRITORIO GALLURA OLBIA

- TEMPIO PAUSANIA ACCADEMIA TRADIZIONI POPOLARI       

 

STRUMENTISTI: ORCHESTRA POPOLARE SARDA MARACALAGONIS

 

PROCESSIONE CAVALIERI

 

CAGLIARI ASSOCIAZIONE LA LUNA NELLO STAGNO 

CAGLIARI  ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI STAMPACE

ELMAS  CAVALIERI DELL’ASSOCIAZIONE SU MASU          

ASSEMINI  CAVALIERI ASSEMINESI CIOFF      

MONSERRATO  ASS. "LE FRUSTE DEL CAMPIDANO      

MONSERRATO  ASSOCIAZIONEIPPICA SANT'EFIS  

MONSERRATO  IS CARRETTONERIS DE PAULI       

SELARGIUS   I CAVALIERI DELLA PRO LOCO       

SETTIMO SAN PIETRO  AMAZZONI DELLA PRO LOCO         

SETTIMO SAN PIETRO  CAVALIERI DEL PARCO CULTURALE         

SINNAI  ASS. IN SELLA ALLE TRADIZIONI    

QUARTU SANT'ELENA  CAVALIERI DI SANT'EFISIO              

QUARTU SANT'ELENA  ASSOCIAZIONE SU DOMINU           

SESTU  ASSOCIAZIONE IPPICA SAN GIORGIO     

SAN SPERATE  ASSOCIAZIONE CAVALIERI SAN SPERATE

DOLIANOVA ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL PARTEOLLA        

DECIMOPUTZU ASSOCIAZIONE SAN BASILIO      

VILLASPECIOSA ASSOCIAZIONE EQUESTRE SAN PLATANO     

UTA CAVALIERI DI UTA I QUATTRO MORI           

SARROCH CAVALIERI DI SAN GIORGIO    

VILLA SAN PIETRO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO      

PULA  ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO      

PULA  ASSOCIAZIONE TRINIS        

DOMUS DE MARIA CAVALIERI DI DOMUSDEMARIA      

SANT'ANTIOCO A.T. PRO LOCO     

S.GIOVANNI SUERGIU EQUIPASSIONES SANTUANNESUS           

SANTADI ASSOCIAZIONE PRO LOCO        

VILLAMASSARGIA   A.S.D. CAVALIERI DI SAN RANIERI  

SAN BASILIO CAVALIERI DI SAN BASILIO

SENORBI' ASSOCIAZIONE IPPICA SENORBIESE  

SANT'ANDREA FRIUS CAVALIERI DI SAN GIORGIO        

SAMATZAI CAVALIERI DELL’ASSUNTA    

MANDAS CAVALIERI DELLA PRO LOCO    

GENONI   EQUESTRE GENONESE        

LACONI  ASSOCIAZIONE IPPICA LACONESE

ASSOLO  ASSOCIAZIONE PRO LOCO  

MOGORO IPPICA  MOGORESE 

NUGHEDU SANTA VITTORIA ASSOCIAZIONE SANTA VITTORIA  

DESULO  ASSOCIAZIONE CAVALIERI GENNARGENTU         

OVODDA VALORIZZAZIONE TRADIZIONI POPOLARI

ONIFERI ASSOCIAZIONE TRADIZIONI EQUESTRI    

PATTADA ASSOCIAZIONE BANDERAS E ISCRIGLIAS 

NORBELLO  CAVALIERI DELL'ALTO ORISTANESE         

 

MILIZIANI     4 PLOTONI da 14 

1° PLOTONE Stendardo  ARCICONFRATERNITA bandiera 4 mori        

2° PLOTONE  Stendardo di  S. ANNA quartiere STAMPACE       

3° PLOTONE  Stendardo di S. EULALIA quartiere  MARINA       

4° PLOTONE  Stendardo di SAN GIACOMO  quartiere  VILLANOVA      

           

ARCICONFRATERNITA

           

ARCICONFRATERNITA DEL GONFALONE DI S. EFISIO                

GUARDIANIA            

ALTER NOS               

CONFRATELLI                       

S. EFISIO                   

POPOLO        

 

Delle 90 associazioni partecipanti, 85 di queste, nel corso della processione, intoneranno “gocius” dedicati al Santo o reciteranno il rosario.

 

I cori che canteranno subito dopo il passaggio dei cavalieri (nell'attesa dell'arrivo del Santo), sono i seguenti:

Coro Carrales di Cagliari (via Roma)

Coro Serpeddì di Sinnai (Piazza Del Carmine)

Coro Maurizio Carta di Oristano (Largo Carlo Felice)

Coro S'Arrodia di Sinnai (Corso Vittorio Emanuele)

 

﻿Infine, a partire dalle ore 18, in Piazza Del Carmine, si terrà la festa popolare con la partecipazione di circa 30 gruppi folk provenienti da tutta la Regione, i tenore Remunnu 'e Locu di Bitti, tenore Murales di Orgosolo e tenore San Gavino di Oniferi, il maestro di launeddas Luigi Lai,  il fisarmonicista Ignazio Erbì e i canti logudoresi di Daniele Giallara accompagnati alla chitarra da Nino Manca.

 