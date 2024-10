Cagliari si prepara a vivere, da lunedì 1 maggio, la solennità di Sant'Efisio, martire-guerriero del II secolo, antico protettore della città e della Sardegna. È la festa che, più di ogni altra, rinsalda il legame ultra secolare tra la Cagliari civile e quella religiosa ed è, da 361 anni, occasione di riflessione e memoria sulle origini della comunità cittadina, capace di rinsaldare i suoi legami e, come una sorta di punteggiatura, scandire il racconto e le biografie di quanti vi partecipano, cagliaritani e no.



È il sindaco Massimo Zedda, in veste anche di sindaco metropolitano, a sottolineare in conferenza stampa che Sant'Efisio è da sempre il momento rappresentativo della comunità cittadina, dunque una festa che dà una visione di un senso di collettività per tutto il territorio isolano, in particolare per il cagliaritano.



“Rispetto alle passate edizioni – ha precisato Zedda – l’evento che più si arricchisce di una novità: insieme agli altri comuni continua il percorso per l'infrastrutturazione del Cammino di Sant'Efisio”. Sono infatti in corso le riunioni operative tra le amministrazioni dei territori coinvolti, la Città metropolitana di Cagliari, la Regione, l'Arciconfraternita del Gonfalone, la Soprintendenza e l'Università: a disposizione ci sono cinque milioni di euro inseriti nel Patto firmato tra la Città metropolitana e il Governo lo scorso mese di novembre. Obiettivo: “renderlo fruibile tutto l'anno” per valorizzare il patrimonio etnografico, culturale, ambientale, storico e archeologico anche attraverso la creazione di “un museo dedicato al Santo”.



Sulla stessa linea anche l'assessora al Turismo Marzia Cilloccu che ha aperto l'incontro di Palazzo Bacaredda e che insieme al sindaco, ha voluto, nel suo saluto, ringraziare la Curia, l'Arciconfraternita, i sindaci degli altri comuni, la Regione e “tutte le persone coinvolte nell'organizzazione” per il grande lavoro da loro profuso con l’obiettivo di rendere la Festa sempre più la festa dei cagliaritani e dei sardi, celebrando la memoria e promuovendo il senso di concordia civica.



Testimonianza del legame, che risale al periodo a cavallo tra la prima età moderna e quella dell'antico regime, al 1657 quindi, si ripete annualmente con una cerimonia solenne la Festa di Sant’Efisio, il Pellegrinaggio da Cagliari al luogo del martirio del Santo e i riti di scioglimento del Voto voluto dalla Municipalità di Cagliari, dal momento che secondo la tradizione lo stesso ha più volte salvato la città dalla peste, ma anche da svariate invasioni nemiche.



Ogni 1° di maggio, quindi, i fedeli accompagnano il Santo in questa processione, ripercorrendo il tragitto che giunge dal carcere in cui venne imprigionato al luogo del martirio a Nora (dove morì decapitato nel 303 d.c.), per poi tornare alla sua Chiesa di Stampace, il 4 maggio entro la mezzanotte. La festa che dura quattro giorni, è l'unica che compie un percorso senza soste, se non durante notte. Ma anche l'unica capace di unire gli uomini e le donne di quella che da tanti è stata definita “Isola continente", per le grandi differenze culturali, sociali ed economiche presenti al suo interno. Sono infatti ben 120, circa uno su tre, i Comuni rappresentati alla 361^ Festa di Sant'Efisio, con 89 associazioni di devoti in abito tradizionale.



Inizialmente si trattava solo una piccola processione che accompagnava il Santo a Nora. Vi partecipavano i confratelli e le consorelle, alcuni miliziani, lo storico AlterNos, i fedeli. Dopo la liberazione dalla peste, la popolazione cagliaritana si è sempre più affezionata al martire guerriero, facendo diventare la sua festa un evento civile e religioso. Si sono così pian piano aggiunti i cavalieri, i gruppi in costume provenienti da tutta la Sardegna e i carri, i suonatori, i cori.



E dunque quest'anno sfilano migliaia di persone, in rappresentanza anche delle 29 subregioni storiche della Sardegna (Anglona, Arburense, Barbagia di Belvì. Nuoro, Ollolai e Seulo, Barigadu, Baronie, Capidano di Cagliari e Oristano, Gallura, Gerrei, Goceano, Guilcer, Iglesiente, Logudoro, Mandrolisa, Marghine, Marmilla, Meilogu, Montiferru, Ogliastra, Parteolla, Romangia, sarcidano, Sarrabus, Sulcis, Trexenda e infine Turritano). Ad aprire il corteo sono però le 19 di "tracas" antichi carri trainati da buoi, addobbati con i prodotti dei campi, gli utensili della casa e i prodotti tipici della gastronomia sarda, con a bordo 228 tra uomini, donn