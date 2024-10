A partire da ieri sono in vendita i biglietti per lo storico appuntamento di maggio con la Festa di Sant’Efisio.

Quest'anno, in occasione della 360° edizione, per integrare l'offerta culturale cittadina, l'Amministrazione ha previsto un'importante novità: il biglietto di ingresso alle tribune includerà la visita gratuita alla Mostra internazionale “Eurasia” ospitata nel Palazzo di Città di Castello.

Dalle 10 del mattino, i biglietti potranno essere acquistati online o direttamente al Box office al civico 43 nel viale Regina Margherita. Ci sarà anche la possibilità di acquistarli in prevendita con una riduzione del prezzo del 15% a vantaggio di tour operator e agenzie di viaggio (anche extra regionali) e delle strutture ricettive presenti a Cagliari, fino al completo esaurimento dei biglietti.

Queste le tariffe:

Euro 25: tribune coperte site in via Roma, lato Palazzo Vivanet (tribuna n. 1) e in via Roma, fronte Palazzo Civico (tribuna n. 4), per circa 770 posti a sedere;

Euro 25: tribuna coperta con la pedana riservata alle persone con disabilità motorie sita in via Roma, fronte Palazzo Vivanet (tribuna n. 3), per circa 190 posti a sedere (di cui circa 30 nella citata pedana). L’accesso sarà consentito con unico biglietto alla persona con disabilità motoria e al proprio accompagnatore. Saranno pertanto venduti circa 30 titoli di ingresso per i soggetti con disabilità motorie, con i quali potranno accedere altrettanti accompagnatori, e circa 130 biglietti ordinari;

Euro 20: tribuna fronte largo Carlo Felice (tribuna n. 5), dislocata nell'incrocio nello spazio tra i due semafori di via Roma, per circa 400 posti a sedere;

Euro 15,00: tribuna sulla piazza Matteotti, fronte Stazione ferroviaria (tribuna n. 2), per circa 370 posti a sedere.