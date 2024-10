Nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Porto Torres hanno arrestato il 34enne Francesco Giordo, accusato di evasione dagli arresti domiciliari.

Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, i carabinieri, mentre percorrevano le vie del centro cittadino hanno intercettato Giordo fuori dalla sua abitazione nonostante nei giorni precedenti lo stesso fosse stato ristretto al regime degli arresti domiciliari.

Alla richiesta dei militari circa le motivazioni per cui era fuori di casa il Giordo ha provato a dare qualche spiegazione che a nulla è servita dal momento in cui non aveva alcun permesso dell’autorità giudiziaria ad uscire fuori dalla sua abitazione. Il 34enne, la mattinata precedente, aveva anche messo fuori uso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato per controllare i suoi movimenti.

Così l'uomo è stato arrestato ed ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della compagnia di Porto Torres, in attesa dell’udienza di convalida di oggi davanti al Tribunale di Sassari.