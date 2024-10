Domani, alle ore 18:00 nella Chiesa di San Giuseppe di via Trieste a Nuoro, sarà celebrata la Santa Messa in occasione del 34° anniversario dell’uccisione del capitano di Pubblica Sicurezza Francesco Straullu, nuorese, in servizio alla DIGOS di Roma quando il 21 ottobre 1981 fu ucciso ad Acilia da un commando dei Nuclei Armati Rivoluzionari.

Funzionario di punta nella lotta all’eversione, fu ucciso appena ventiseienne mentre si recava al lavoro. Nell'agguato cadde anche la Guardia Scelta Ciriaco Di Roma.

Il commando armato era composto da Gilberto Cavallini, Francesca Mambro, Stefano Soderini, Walter Sordi, Giorgio Vale ed Alessandro Alibrandi (gli ultimi due rimasti uccisi qualche mese dopo a seguito di conflitti a fuoco con le forze dell’ordine).

La Polizia di Stato di Nuoro, come ogni anno, sarà onorata di unirsi con affetto nel ricordo ai parenti e rendere omaggio con orgoglio a questo figlio della nostra terra.

