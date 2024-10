A. L. un disoccupato, pregiudicato, di 33 anni di Tratalias agli arresti domiciliari, esce da casa per comprare le sigarette e viene arrestato per evasione.

Il giovane, dopo essere stato controllato poco prima nella sua abitazione da parte dei militari, fatti trascorrere 15 minuti, ritenendo che la pattuglia dei carabinieri se ne fosse andata in altra località , è uscito da casa e si è recato al tabacchino per comprarsi le sigarette e a fare quattro chiacchiere con gli amici.

Per sua sfortuna, però, la pattuglia della stazione, capeggiata dal comandante il maresciallo Benedetta Berti, è ritornata invece sui propri passi e, sorprendendo così il pregiudicato fuori dalla sua abitazione, l'ho ha tratto in arresto per evasione.

Il giovane, su disposizione del magistrato di turno, è stato condotto nella camera di sicurezza della Compagnia di Carbonia dove è stato trattenuto per la notte in attesa di essere trasferito al tribunale di Cagliari per il processo con rito direttissimo.