I Carabinieri della Stazione di Ittiri e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alghero hanno arrestato un 31enne di Ittiri, Gavino Casiddu, per omicidio colposo e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol.

I fatti risalgono alla fine del 2011 quando il giovane, mentre percorreva la SP 41 bis alle 3 del mattino, aveva perso il controllo della vettura nei pressi di Zeppere (Ittiri) andando a finire in una scarpata. A perdere la vita in quell’incidente fu un giovane ventiseienne ittirese, ritrovato morto a poca distanza dal luogo del sinisto, in quanto sbalzato fuori dal dall’abitacolo della vettura.

Dagli accertamenti sanitari, Casiddu era risultato alla guida ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti.

L’arrestato ora si trova in carcere dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione.