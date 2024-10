Foto d'archivio

Allarme per una persona scomparsa in mare ieri a Capitana nel Comune di Quartu. Poco dopo le 18:30 alcuni bagnanti hanno segnalato la scomparsa di un giovane di circa 30 anni.

Era entrato in mare e non era più tornato in spiaggia. In zona sono subito arrivati i mezzi di vigili del fuoco e Guardia costiera che hanno perlustrato la zona, senza trovare nulla. Nemmeno in spiaggia sono stati recuperati indumenti o zaini abbandonati.

Le ricerche sono state sospese in serata. Questa mattina un mezzo della Capitaneria si trova nuovamente a Capitana. Al momento nessuna traccia del disperso.

E’ possibile comunque che si sia trattato di un falso allarme. Il giovane potrebbe essere tornato a riva senza che nessuno si accorgesse di nulla.