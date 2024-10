Un 30enne cagliaritano è stato picchiato con calci e pugni da alcune persone che poi lo hanno fatto cadere in mare.

Il fatto è accaduto ieri sera nel quartiere Marina a Cagliari, vicino alla sede della Capitaneria di porto.

Il ferito è stato subito soccorso dai Vigili del fuoco e trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale Marino con un codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli aggressori dopo aver gettato l’uomo in mare sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e della Mobile unitamente ai carabinieri.

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.