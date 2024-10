Un nostro lettore, il 40enne Michele Coda, da circa diciotto anni fa avanti e indietro dalla Sardegna alla Lombardia, dove oggi risiede per questioni di lavoro. In Sardegna ha ancora tanti amici amici e parenti e, soprattutto d'estate, è un piacere tornare a trovarli.

Oggi Michele ci ha scritto inviandoci una segnalazione per informarci che "il volo di andata e ritorno Linate-Cagliari (volo andata 17 luglio 2015 e ritorno in data odierna 20 luglio 2015) con Alitalia mi è costato ben 300 € in quanto la tariffa di continuità territoriale è, da quanto Alitalia gestisce i voli, riservata esclusivamente ai residenti. Credo che questo non sia accettabile e che ci debba essere una tutela diversa per persone che come me hanno un legame forte con la propria famiglia e la propria terra. Ritengo che avere una tariffa agevolata sia un diritto per tutte queste persone e vi chiedo di farvi portavoce di tutti i Sardi che hanno dovuto abbondare la propria vita alla ricerca di un lavoro".