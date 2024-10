Creare e gestire un indirizzo di posta elettronica, utilizzare i più comuni Social Network, utilizzare google per le ricerche, attivare il codice pin dell'Inps, compilare il curriculum vitae e le domande online.

È questo l'obiettivo di “30 minuti a tu per tu con il computer”, il nuovo Servizio proposto all'utenza dalla Biblioteca comunale di Cossoine in collaborazione con ala Cooperativa Comes e i ragazzi del Servizio civile.

Per le prenotazioni è possibile recarsi nei locali della biblioteca in via Berliguer, contattare il numero di telefono 079861338 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo bibliotecacossoine@gmail.com.