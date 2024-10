Una buona notizia che arriva dopo una lunga attesa da parte dei 17 Comuni che fanno parte del Gruppo di Azione Locale Anglona – Romangia: verrà infatti il Piano di Azione locale 2014-2020 che, di conseguenza, diverrà presto pienamente operativo.

Grazie ai 17,7 milioni previsti dalla finanziaria regionale, che si aggiungono ai fondi del PSR, la Giunta ha infatti garantito la copertura finanziaria a tutte le strategie di sviluppo locale presentate a valere sulla Misura 19.

«Vogliamo convertire l’entusiasmo con cui abbiamo accolto questa notizia in azioni concrete, contribuendo allo sviluppo del territorio secondo il dettato del Piano, che è stato redatto senza filtri accogliendo le istanze e i fabbisogni della gente, delle realtà imprenditoriali e degli Enti coinvolti nella sua predisposizione», ha dichiarato il Gian Franco Satta, presidente del GAL Anglona – Romangia, nonché sindaco di Tergu.

Attualmente il GAL sta portando avanti il progetto formativo V.I.T.A., con il Consorzio Edugov di Sassari, accompagnando 60 allievi alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo nell’ambito agroalimentare e in quello turistico finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

«Con l’attivazione del Piano – ha aggiunto Satta – daremo priorità ai finanziamenti per le start-up, una misura in cui crediamo tantissimo. Dovremmo disporre di un budget complessivo di almeno 3 milioni di euro, da destinare a due ambiti di intervento: da un lato, Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, dall’altro Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico del territorio. Sul fronte PSR vogliamo recuperare il tempo perso e non vediamo davvero l'ora di trasferire quest'energia positiva su tutto il nostro territorio. Siamo pronti!» .

Il Gal potrà finanziare interventi pubblici e privati localizzati nei comuni di Bulzi, Cargeghe, Codrongianos, Chiaramonti, Erula, Florinas, Ittiri, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Perfugas, Ploaghe, Santa Maria Coghinas, Sedini e Tergu.