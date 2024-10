L’associazione dedicata al maestro Francesco Bande, continua l’attività di divulgazione culturale con i corsi di organetto diatonico e ballo tradizionale sardo e la rivalutazione del nostro patrimonio culturale sia presso la sede del museo etnografico a lui dedicato, sia nelle scuole elementari locali, sia in diversi festival internazionali in Sardegna, Italia ed Estero.

L’evento inserito nel ricco cartellone di “Sassari Estate”, è realizzato col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del comune di Sassari e con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Servizio Lingua e Cultura Sarda della Regione Autonoma della Sardegna.

La manifestazione, giunta alla sua 29.ma edizione oltre a ricordare la figura del maestro Bande, appassionato cultore della musica della nostra terra, fu esecutore, autore e instancabile divulgatore in tutto il mondo, vuole valorizzare i migliori esecutori nel settore musicale dell’Isola.

Questa edizione si terrà per la seconda volta consecutiva presso la cornice risalente alla seconda metà del duecento ma di attuale struttura neoclassica della chiesa di San Sisto sita all’interno dell’antica cinta muraria.

Lo spettacolo, nel segno della continuità, verrà realizzato sotto la collaudata e avvincente formula cultura/spettacolo, con la quale l’associazione si contraddistingue. Sarà presentato dall’attore Carlo Valle che con la guida dell’etnomusicologa Inoria Bande, renderà vivace un viaggio attraverso la storia dei luoghi di provenienza dei partecipanti, dei colori degli abiti tradizionali indossati per l’occasione e i suoni degli strumenti musicali che verranno presentati da valenti esecutori.

Lo spettacolo sarà articolato in alcune sezioni dedicate ai canti polifonici ed agli strumenti tipici e proverranno da: Macomer, Florinas e Triei.

Per la sezione canti polifonici del Marghine - Coro “Melchiorre Murenu” di Macomer ridente paese situato al termine meridionale dell’altopiano di Campeda alla confluenza della catena del Marghine il coro “Murenu” è dedicato al poeta estemporaneo macomerese vissuto nell’800. Saranno diretti dal maestro Francesco Vacca Baldus;

Per la sezione canti polifonici del Logudoro - “Schola Cantorum” proveniente da Florinas una località coronata da un territorio ricco di oltre trenta nuraghi e una decina di domus de janas. La Schola Cantorum, un’associazione nata nel 2008 come gruppo di appassionati cultori dell’arte canora nasce come coro a voci miste ma dal 2013 diventa coro femminile. Durante la manifestazione i canti saranno accompagnati dalla maestra Maria Piera Fadda al pianoforte. Il coro attualmente è diretto dal maestro Silvio Nappi;

Per la sezione strumenti tipici ad ancia semplice: is launeddas o sonus de canna, antico strumento polifonico tri – calamo (composto da tre canne di diversa lunghezza) con il quale si ottengono delle sonorità uniche. L’aerofono produce i suoni che sono gestititi tramite l’utilizzo della respirazione circolare. L’esecutore attraverso la riserva d’aria conservata all’interno delle guance e la gestisce per produrre i suoni che andranno a creare le varie melodie tipiche per questo strumento che viene utilizzato molto spesso per accompagnare le processioni e le danze campidanesi e di alcune zone del centro Sardegna. A farci ascoltare le magiche note delle Launeddas sarà il maestro Dante Tangianu, originario di Triei (Ogliastra);

Per la sezione strumenti tipici ad ance libere in serie: organetto diatonico e voce solista ascolterem