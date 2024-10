Un progetto di bitumazione pari a 280mila euro per ridare nuova linfa alle strade urbane di Cheremule. È questo l’importo stanziato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Salvatore Masia che verrà utilizzato per eseguire nuovi manti stradali in tutto Corso Umberto, già oggetto dei lavori per la messa in posa della pavimentazione in pietra, dall’incrocio con via Colonnello Pittalis, Via Sebastiano Satta (Pedru Tedde), via Themelly e parte di via Berlinguer.

Allo studio della Giunta ancje un lavoro di completamento per l’impegno delle economie. Un’operazione, questa, che chiude una serie di interventi mirati alla realizzazione di impianti di illuminazione pubblica e di condotte idriche, già eseguiti o in fase di completamento.

Soddisfatto il Sindaco Salvatore Masia: «Nonostante la massima attenzione che abbiamo sempre posto nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie è la prima volta che a Cheremule si imposta un piano di bitumazioni di questa portata in termini di finanziamenti e di superfici realizzate. In particolare Via Aldo Moro (circonvallazione) e via Themelly non erano mai state interessate da lavori di questo tipo».

«Purtroppo le continue piogge delle settimane scorse – ha concluso il primo cittadino – hanno rallentato tutti i lavori in corso in paese. Speriamo ora di riprendere il normale cronoprogramma in modo da limitare i disagi per la circolazione e soprattutto per le famiglie».