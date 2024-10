Ricorrono oggi i 27 anni dal quel tragico 19 luglio del 1992 quando nella strage di via d’Amelio a Palermo, persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Tra i tanti messaggii, anche quello di Anci Sardegna e del suo Presidente Emiliano Deiana. “Una strage – scrive – il Presi i cui contorni non sono ancora chiariti e su cui clamorosi depistaggi, falsi pentiti, interferenze di apparati dello Stato pesano come un macigno sull’intera storia repubblicana”.

“Un ricordo affettuoso va alla nostra conterranea Emanuela Loi, prima donna poliziotto a morire in servizio, per la qualità personale, il coraggio e il sacrificio. Fin quando la giustizia – conclude Deiana – non farà piena chiarezza sulla strage di Via D’Amelio l’Italia resterà incastrata in un perenne passato senza nessuna possibilità di innovazione e piana realizzazione democratica”.