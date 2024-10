L'episodio risale a qualche giorno fa quando un 27enne sassarese è stato aggredito in Viale Umberto, nel centro storico della città, da una persona fino ad ora non identificata.

L'uomo, finito di lavorare, stava passeggiando lungo Viale Umberto, parallela della centralissima Via Roma, quando all'improvviso è stato colpito alla testa con violenza e, frastornato e spaventato, è riuscito a scappare e salire in macchina per recarsi dalla guardia medica di Via Sardegna.

Il medico, nel visitarlo, si è reso conto della gravità delle condizioni del ragazzo che adesso è ricoverato in Neurochirurgia, non ricorda nulla e non riesce a parlare.

Un dato inquietante: mentre il 27enne veniva visitato dalla guardia medica, il finestrino della sua auto è stato spaccato da qualcuno che, sospettano i carabinieri, lo ha seguito dal luogo dell'aggressione a Via Sardegna. Un gesto probabilmente intimidatorio, ma la vicenda, per ora, rimane inspiegabile.